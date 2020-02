Stiri pe aceeasi tema

- Pentru lucrarile anuale de reparatii si intretinere instalatii si retele electrice, precum si posturi de transformare, E-Distributie ARAD, Zona de Medie si Joasa Tensiune ARAD, anunta...

- Pentru lucrarile anuale de reparatii si intretinere instalatii si retele electrice, precum si posturi de transformare, E-Distributie ARAD, Zona de Medie si Joasa Tensiune ARAD, anunta...

- Pentru lucrarile anuale de reparatii si intretinere instalatii si retele electrice, precum si posturi de transformare, E-Distributie ARAD, Zona de Medie si Joasa Tensiune ARAD, anunta...

- E-Distribuție Banat a planificat pentru acest an punerea in funcțiune a unor proiecte de investiții in valoare de 123,75 milioane de lei, pentru modernizarea retelelor și echipamentelor de distribuție de energie electrica din județele Timiș, Arad, Caraș Severin și Hunedoara, cu scopul imbunatatirii…

- Societatea HIDRO PRAHOVA S.A anunța ca va intrerupe distribuția apei potabile in orașul Azuga, in data de 19 decembrie 2019, intre orele 9.00-14.00, pentru efectuarea lucrarilor programate de spalare-igienizare a rezervoarelor de apa potabila care alimenteaza localitatea. Vor fi afectați toți abonații…

- Tarifele de distributie a energiei electrice, care reprezinta aproximativ 30% din factura finala, ar putea creste in toata tara cu pana la 7,5%, de la 1 ianuarie 2020, potrivit unor proiecte de ordin initiate de Autoritatea Nationala de Reglementare in...

- Ziarul Unirea Cresc tarifele de distributie a energiei electrice de la 1 ianuarie. Anunțul facut de ANRE Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a publicat proiectele de ordin cu tarifele de distribuție a energiei electrice aplicabile de la 1 ... Cresc tarifele de distributie…

- Programul intreruperilor programate in judetul Constanta, in satilde;ptatilde;mana 50: 09 ndash; 14 decembrie 2019. Pentru lucrarile anuale de reparatii si intretinere instalatii si retele electrice, precum si posturi de transformare, SC E Distributie Dobrogea SA Zona MT JT Constanta, anunta intreruperea…