Portalul www.imminvest.ro a fost deschis pentru aplicanti la ora 9:00, iar dupa 30 de minute peste 6.200 de utilizatori erau inregistrati in diferite etape de inscriere in aplicatie, in timp ce peste 2.600 de aplicanti finalizasera cu succes inscrierea, a informat Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM).



Potrivit sursei citate, aplicatia functioneaza in parametri optimi, insa doreste sa le semnaleze solicitantilor ca exista posibilitatea ca, in unele cazuri, sa apara o intarziere a raspunsurilor in completarea campurilor aplicatiei,…