- Cu prilejul aniversarii a șase decenii de invatamant superior de stat bacauan, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau organizeaza in luna decembrie o serie de manifestari dedicate acestui eveniment. Inființata in anul 1961, prin Hotararea Consiliului de Ministri al R.P.R. nr. 547 din 30 august…

- Zilele trecute, in urma unui apel transmis de serviciul 112 Poliției Locale Bacau, polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publica și Evidența Persoanei s-au deplasat in zona Parcului Unirii – 1 decembrie 1918, pentru a identifica un grup de tineri care au agresat și urmarit o persoana in varsta…

- Valea Cașinului este unul dintre cele mai atractive areale turistice din județul Bacau, plin de istorie și legende, singurul din județ in care se afla cea mai mare cadere naturala de apa și care adapostește capra neagra, specie protejata si una dintre cele mai valoroase din fauna tarii noastre. Peisajul,…

- Aproape 15.000 de fermieri au incasat subvențiile in avans pentru campania din aceasta toamna. Banii au ajuns mai rapid in cazul agricultorilor care aveau cont in Trezorerie. Astfel, potrivit Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Bacau, din totalul de 15.697 de cereri eligibile…

- In toamna anului 2011 a fost inființata gradinița cu program prelungit Bambi din cadrul Colegiului Tehnic de Comunicații „N. V. Karpen”. La inceput, gradinița a debutat cu doua grupe mici, ajungand astazi, la 10 ani de la deschidere la un numar de șase grupe de program prelungit (doua pe fiecare nivel…

- • obligația revine celor care dețin utilaje agricole, cladiri sau alte bunuri achiziționate cu fonduri europene • fermierii trebuie sa se asigure ca nu vor ramane fara un instrument de garantare valid • firma de asigurari City Insurance se afla in plin scandal, fiind trimisa in faliment din cauza unor…

- Fermierii care, anul acesta, au achiziționat motorina pentru efectuarea lucrarilor agricole pot primi compensații de la stat pentru prețul platit pe carburanți. Este vorba despre motorina utilizata intre 1 aprilie și 30 iunie 2021. Astfel, deja Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA)…

- Toamna este momentul mult așteptat de fermierii de peste tot, cand fiecare aduna roadele muncii asidue de peste an. Se aduna, se scade, se refac socotelile, pana cand, intr-un final, se ajunge la un rezultat. Toamna blanda a inveșmantat natura cu straie in nuanțe roșiatice și aurii. Pe dealurile molcome…