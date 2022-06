Ministerul Finanțelor a lansat Programul IMM INVEST PLUS, prin care un beneficiar poate primi pana la zece milioane de lei. Ministerul Finanțelor a elaborat actul normativ prin care reglementeaza Programul IMM INVEST PLUS, care faciliteaza accesul la finanțare a firmelor care se confrunta cu un deficit de lichiditați necesar realizarii proiectelor de investiții și pentru continuarea activitații. Finanțarea va putea fi accesata pana la 31 decembrie 2022, iar plata dobanzilor se va face in maximum 13 luni de la data acordarii creditului. Programul va fi implementat sub forma unei scheme de ajutor…