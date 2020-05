Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va dezbate un act normativ privind imbunatatirea reglementarii Programului IMM Invest, a declarat premierul Ludovic Orban, in deschiderea sedintei Executivului de miercuri. "Am convocat aceasta sedinta, de urgenta ca sa spun asa, pentru ca avem de pregatit mai multe…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat joi, in debutul sedintei de Guvern, ca va fi prezentata, in prima lectura, ordonanta de urgenta care vizeaza un sistem de garantare in cazul companiilor mari, avand prevazut un plafon maxim de opt miliarde de lei. "Astazi vom prezenta in prima…

- "Cand erati in Opozitie spuneati ca nu ati sustinut niciodata ca statul sa ia cu o mana si sa dea cu alta. Mai tineti minte ce spuneati ca veti face in primele zile de guvernare? Pe primul loc pe lista dumneavoastra era eliminarea pensiilor speciale. De cand ati ajuns la guvernare, ati dat o gramada…

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, a afirmat, joi, in ședința de Guvern, ca un numar de 32.496 s-au inscris in programul IMM Invest, iar primele contracte vor fi semnate saptamana viitoare.

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, a afirmat, joi, in ședința de Guvern, ca un numar de 32.496 s-au inscris in programul IMM Invest, iar primele contracte vor fi semnate saptamana viitoare.„Vin cu un up-date al programului IMM Invest. 32.496 de IMM-uri aplicat, iar 1.690 au ajuns la…