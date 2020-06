Programul IMM Invest a fost luat cu asalt de români! Câte credite au aprobat băncile Un numar total de 1.441 de credite au aprobat bancile pana in prezent, in cadrul programului IMM-Invest, in valoare de circa 1,6 miliarde de lei, un procent de numai 10% din totalul investiției propuse de Guvern, relateaza Digi24. Ministerul Finanțelor a anunțat recent ca a eliminat doua din barierele resimțite de IMM-uri, pentru a eficientiza demersul firmelor in procesul de accesare a creditului, respectiv cerinta de instituire a ipotecii legale si certificatul COVID-19, prin care companiile probau daca au fost sau nu afectate de pandemie. Deși firmele afirma ca procedura bancara este extrem… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

