Programul IMM Invest a fost adoptat de Parlament: Plafonul pentru 2020 a fost dublat

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, Ordonanta de urgenta privind programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM Invest, pe care au modificat-o, astfel incat, pentru anul 2020, plafonul total al garantiilor care pot fi acordate in cadrul programului a fost marit de la 15…

- Plenul Camerei Deputaților a introdus miercuri, in calitate de for decizional, noi reguli privind schema de ajutor de stat IMM Invest:1. S-a DUBLAT plafonul pentru anul 2020: „Pentru anul 2020, plafonul total al garantiilor care pot fi acordate in cadrul programului este de 30.000.000.000…

- Parintii isi pot lua zile libere pentru supravegherea copiilor si in perioada imediat urmatoare incetarii starii de urgenta, pana la incheierea anului scolar, au decis deputatii, miercuri, cu unanimitate de voturi. Camera Deputatilor este for decizional in acest caz. Proiectul va merge la Președintele…

- Camera Deputatilor a adoptat, joi, proiectul de lege care prevede preluarea personalului angajat, cu pregatire paramedicala, din cadrul echipajelor SMURD de pe raza judetelor Arad, Hunedoara, Maramures, Mures si Sibiu de catre Inspectoratele pentru situatii de urgenta, potrivit Agerpres. Deputatii…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, joi, proiectul de lege depus de PSD, pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni impotriva COVID-19. Toate partidele au sustinut proiectul, care a fost adoptat cu 312 voturi "pentru" si 4 abtineri. Camera Deputatilor este for decizional,…

- Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM) a deschis vineri, la ora 10:00, aplicatia Programului IMM Invest Romania, care va permite IMM-urilor afectate semnificativ de criza sa isi asigure lichiditatile pentru derularea activitatii curente sau pentru…

