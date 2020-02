Stiri pe aceeasi tema

- Programul de guvernare al Cabinetului Orban II. Informatizarea ANAF, autostrada Sibiu-Pitesti și pregatirea listarii Hidroelectrica, intre prioritați Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a declarat, luni, ca noua varianta a programului de guvernare al Cabinetului Orban cuprinde masuri noi pentru…

- In comuna Dumitrești, a avut loc ieri inaugurarea Caminului Cultural „Alexandru Dobrescu“, construit in anul 1980, care a fost reabilitat in intregime, devenind astfel una din cele mai frumoase și reprezentative cladiri din comuna. Investiția de 1,3 milioane lei fara TVA pentru reabilitarea Caminului…

- Astazi, 15 ianuarie 2020, incepand cu ora 13.00, Ion Stefan, ministrul lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei, se va afla la Cazinoul Constanta, pentru preluarea oficiala a amplasamentului acestuia, in vederea consolidarii si restaurarii.Obiectivul va fi realizat de Ministerul Lucrarilor…

- 57 de sali de sport vor fi construite/modernizate de Compania Naționala de Investiții, in București și in mai multe județe. Printre acestea se numara si Argesul, unde se vor construi 3 sali se sport: in satele Brosteni (Costesti), Ceparii Pamanteni (Cepari) si Serbanești (Rociu). Obiectivele au fost…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Ionel Danca, a prezentat, luni seara, dupa sedinta Executivului, masurile incluse in Ordonanta de Urgenta prin care se corecteaza unele prevederi din OUG 114, dupa ce angajarea raspunderii Guvernului a ajuns la CCR. Potrivit lui Danca, printre prevederile din OUG…

