Stiri pe aceeasi tema

- FCSB si CFR s-a calificat saptamana aceasta in grupele Conference League. Cele doua echipe romanesti vor avea primul meci in grupe pe 8 septembrie, potrivit proagora.net. FCSB va juca in grupa B cu cu West Ham United, Anderlecht si Silkeborg IF, iar CFR va juca in grupa G cu Sivasspor, Ballkani si Slavia…

- FCSB si CFR s-a calificat saptamana aceasta in grupele Conference League. Cele doua echipe romanesti vor avea primul meci in grupe pe 8 septembrie, potrivit proagora.net . FCSB va juca in grupa B cu cu West Ham United, Anderlecht si Silkeborg IF, iar CFR cu Sivasspor, Ballkani si Slavia Praga. FCSB,…

- UEFA a anunțat sambata programul grupelor Conference League, iar CFR Cluj si FCSB vor incepe cu meciuri in deplasare: campioana va juca in Kosovo (vs Ballkani), iar vicecampioana va merge in Anglia (vs West Ham United).

- Victor Pițurca (66 de ani), fostul selecționer al Romaniei, a comentat componența grupelor Conference League in care au cazut FCSB și CFR Cluj. „Roș-albaștrii” vor juca impotriva lui West Ham, Anderlecht și Silgeborg, in timp ce CFR Cluj le va infrunta pe Slavia Praga, Sivasspor și Ballkani. Ce a spus…

- Jindrich Trpisovsky (46 de ani), antrenorul Slaviei Praga, a comentat tragerea la sorți a grupelor Conference league, unde a cazut cu CFR Cluj. Alaturi de cele doua, in grupa G din Conference League vor mai juca Sivasspor (Turcia) și Ballkani (Kosovo). Antrenorului de la Slavia Praga ii pare rau insa…

- Alaturi de FCSB, CFR Cluj și-a aflat astazi adversarele din Conference League. Tragerea la sorți a repartizat-o pe campioana Romaniei in Grupa G, alaturi de Slavia Praga (liderul din Cehia), Sivasspor (Turcia) și KF Ballkani din Kosovo. ...

- CFR Cluj și FCSB au aflat care vor fi adversarele din grupele UEFA Europa Conference League, ediția 2022-2023.CFR Cluj este in grupa G și va juca alaturi de Slavia Praga (Cehia), Sivasspor (Turcia) și Ballkani (Kosovo).FCSB este in grupa B și va juca alaturi de West Ham United (Anglia), Anderlecht (Belgia)…

- FCSB a avut ghinion la tragerea la sorți și a prins doi adversari extrem de puternici: West Ham United și Anderlecht. In schimb, cei de la CFR Cluj au prins o grupa mai accesibila cu Slavia Praga și Sivasspor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…