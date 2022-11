Autoritațile locale au pregatit in acest an, dupa doi ani de restricții cauzate de pandemie, un program solemn de Ziua Naționala a Romaniei, cu parada militara, primirea soliilor din cetațile de scaun și depuneri de coroane, dar și un Festival de Romania, cu spectacole stradale, de muzica populara, concerte și multe altele. 24 NOIEMBRIE 2022 […] The post PROGRAMUL FINAL al manifestarilor organizate la Alba Iulia, de Ziua Naționala a Romaniei - 2022 first appeared on albaiuliainfo.ro .