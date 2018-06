Stiri pe aceeasi tema

- Internationalii brazilieni au fost vizitati, cu cateva ore inaintea meciului crucial cu Serbia de la Moscova, din Grupa E a Cupei Mondiale de fotbal 2018, de Dani Alves, pe care o accidentare l-a impiedicat sa se afle in lotul condus de selectionerul Tite in Rusia, relateaza EFE. Dani Alves, jucator…

- Fundasul central rus Serghei Ignasevici a opinat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca Spania lasa goluri in aparare si Rusia va incerca sa profite de ele in meciul programat duminica la Moscova in optimile de fotbal ale Cupei Mondiale de fotbal 2018, relateaza EFE. ''Vom incerca…

- Echipa Arabiei Saudite a invins-o pe cea a Egiptului cu scorul de 2-1 (1-1) in meciul disputat luni, la Volgograd, in Grupa A a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, intre doua nationale care nu aveau nicio sansa de calificare in optimi de finala. Egiptul a inscris in minutul 22 prin vedeta Mohamed Salah,…

- Selectionerul Belgiei, spaniolul Roberto Martinez, a opinat dupa succesul cu Tunisia (5-2), din grupa G a Cupei Mondiale din Rusia, ca nu a fost simplu pentru echipa sa sa inscrie deja 8 goluri in doar doua meciuri. Golurile Belgiei au fost semnate de Eden Hazard (minutul 6, din penalty,…

- Egiptul va inainta un protest formal la FIFA impotriva prestatiei arbitrului paraguayan Enrique Caceres, ale carui decizii au prejudiciat rezultatul din meciul cu Rusia (1-3), disputat marti in Grupa A a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, relateaza Reuters. ''Dorim o investigatie a intregii…

- Selectionatele Danemarcei si Australiei au terminat la egalitate, 1-1 (1-1), joi, pe Samara Arena, in Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia. Christian Eriksen (7) a marcat pentru danezi, iar Mile Jedinak (38 - penalty) a inscris golul australienilor, pentru un rezultat echitabil, ambele echipe…

- Selectionata Suediei a invins reprezentativa Coreei de Sud cu scorul de 1 0 0 0 , luni, pe stadionul din Nijnii Novgorod, in Grupa F a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, transmite Agerpres.ro. Suedia a obtinut o victorie meritata, dintr un penalty transformat de Andreas Granqvist 65 , dupa un meci…

- ''I-a vazut cineva pe campionii nostri mondiali?'', a titrat marele cotidian popular Bild, in timp ce jurnalele germane online nu au menajat nici ele echipa de fotbal a Germaniei, invinsa cu 1-0 de Mexic in meciul de debut la Cupa Mondiala din Rusia, informeaza AFP. Bild a ales ironia…