Programul Festivalului Copiilor 2023 Bucuria lor este și bucuria noastra! De 1 Iunie, sa ne bucuram alaturi de copiii noștri de frumusețea copilariei, de candoarea, sinceritatea, generozitatea și capacitatea lor de a iubi fara prejudecați! Ma bucur ca le putem oferi copiilor bacauani nu doar una, ci patru zile de bucurie, de muzica, dans, activitați creative, spectacole ale artiștilor […] Articolul Programul Festivalului Copiilor 2023 apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

