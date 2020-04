Stiri pe aceeasi tema

- Oameni buni, Va doresc Sarbatori cu bine și cu liniște! Suntem intr un timp al solidaritații, al respectului și al iubirii aproapelui nostru. Va rog sa aveți grija de voi și de cei dragi voua. Anul acesta vom sarbatori Sfintele Sarbatori de Paști intr-un mod la care nu ne am fi gandit vreodata. Nu ne…

- In perioada Sarbatorilor de Paști, marile magazine din Baia Mare vor funcționa dupa un alt program decat cel obișnuit. ZiarMM va prezinta mai jos orarul acestora: KAUFLAND Sambata, 18 aprilie: 7:00 – 16:00 Duminica, 19 aprilie: inchis Luni, 20 aprilie: 09:00 – 15:00 CARREFOUR Sambata, 18 aprilie: 08:00…

- In perioada Sarbatorilor de Paști, 17.04. – 20.04.2020 autobuzele și troleibuzele S.C.URBIS S.A. vor circula dupa un program special. Programul poate fi consultat pe site-ul societații, www.urbisbaiamare.ro. S.C.URBIS S.A. Baia Mare

- PENNY anunța modificarea programului magazinelor pentru perioada imediat urmatoare. Astfel, in ziua de Paște, PENNY inchide magazinele din intreaga țara. Programul pentru perioada 16 aprilie 2020 – 20 aprilie 2020 este urmatorul: 16 aprilie 2020, intre orele 7:30 – 21:00 17 aprilie 2020, intre orele…

- Programul magazinelor inaintea Sarbatorilor Pascale poate fi prelungit. Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat, joi seara, ca programul magazinelor poate fi prelungit, inaintea Sarbatorilor Pascale. Ordonanta militara 8 prevede ca in zilele de joi, vineri si sambata dinainte sarbatorilor…

- Mesajul organizației care reprezinta 13 dintre cele mai importante culte recunoscute in Romania vine in contextul in care exista numeroase voci din randul credincioșilor și chiar al clerului care solicita deschiderea bisericilor in noaptea de Inviere. Pentru credincioșii catolici și cei ortodocși,…

- Operatorul de salubritate Floricon Salub SRL Campina a anunțat programul dupa care va acționa pentru ridicarea deșeurilor in perioada Sarbatorilor Pascale, la Campina și in localitațile limitrofe. Modificarile intervin in ceea ce privește programul din 20 aprilie 2020, a doua zi de Paști, zi in care…

- Inca doua malluri au anuntat ca isi inceteaza temporar activitatea, dupa ce s-a inchis si mallul din Baneasa, Mall-Vitan si Plaza Romania prezentand programul farmaciilor si al magazinelor alimentare care raman deschise.