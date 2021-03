Stiri pe aceeasi tema

- Premiul a fost acordat, de catre Comisia Europeana, orașelor care au avut inițiative de a promova un stil de viața sanatos in randul copiilor și subliniaza rolul vital al orașelor, ONG- urilor și școlilor in intarirea democrației participative și rolul cetațeniei active in promovarea sanatații publice.…

- Primaria Ștefanești, in parteneriat cu Consiliul Europei și Comisia Europeana in cadrul Programului ROMACT, a finalizat implementarea proiectului SOLIDARI IN TIMPUL PANDEMIEI. MASURI DE INFORMARE SI SPRIJIN AL COMUNITATII ZAVOI PENTRU SANATATE SI EDUCATIE. In cadrul proiectului s-a derulat o campanie…

- AstraZeneca a anuntat ca nu va putea respecta cantitatea de vaccin trimisa in UE, in contextul in care Comisia Europeana a rezervat 400 de milioane de doze de vaccin AstraZeneca. Livrarile de vaccin de la aceasta companie ar trebui sa inceapa in februarie. Dupa ce Pfizer si-a redus livrarile saptamana…

- Giulio Bertola, Președintele Confindustria Romania a fost ales Vicepreședinte și delegat pentru Sanatate și Filiera Industriala a Sanatații in cadrul federației patronale Confindustria Est Europa. Astazi, Confindustria Est Europa, prin cele 11 filiale Confindustria prezente in aceasta zona, reprezinta…

- ​ Comunicat Ministerul Fondurilor Europene „Sa afirmi public ca banii negociați de președintele Klaus Iohannis vor fi folosiți ineficient dupa ce ai avut zero rezultate denota in cel mai bun caz imaturitate politica”, a afirmat ministrul Marcel Boloș „Consultarile publice pentru dezvoltarea PNRR se…

- – Pacienții vindecați de COVID-19 pot beneficia gratuit de un pachet de servicii, la nivel național, in policlinicile Rețelei – Inca de la inceputul pandemiei,Rețeaua de sanatate REGINA MARIA a depus eforturi fara precedent pentru reducerea riscului de infecție cu COVID-19 și a venit in sprijinul pacienților…

- Pelicula este, de asemenea, nominalizata alaturi de alte doua filme pentru distinctia LUX – the European Audience Film. LUX Prize a fost creat acum 13 ani de Parlamentul European pentru a sustine difuzarea filmelor europene și este susținut de Academia Europeana de Film, in parteneriat cu Comisia Europeana,…