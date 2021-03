Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 a informat ca luni, pe 15 martie, listele de așteptare in vederea programarii la vaccinarea anti-Covid vor ifi deschise, succesiv, incepand cu ora 9.00.

- Comitetul Național de Coordonare a Activitații privind Vaccinarea impotriva Covid-19 anunța populația ca in acest moment se face un UPDATE important al aplicației de programare. Mai exact... se implementeaza in sistem Listele de așteptare in vederea celei de a III-a etape de vaccinare la nivel național:…

- Premierul Florin Cițu spune ca aproximativ 500.000 de persoane din randul populației generale s-au inscris pe platforma electronica pentru vaccinare, in condițiile in care luni incepe cea de-a treia etapa a campaniei naționale de vaccinare impotriva Covid-19. ”Etapa a III-a de vaccinare incepe maine.…

- Listele de așteptare pentru vaccinarea impotriva COVID-19 vor fi DISPONIBILE din 15 martie, conform CNCAV Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 a anunțat astazi, 12 martie, ca listele de așteptare pentru vaccinare vor fi disponibile incepand cu 15 martie.…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitații privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a anunțat vineri ca peste 20% dintre persoanele fara adapost aflate in evidența autoritaților au fost vaccinate cu prima doza, iar peste 18% au primit ambele doze, potrivit Mediafax.

- Comitetul Național de Coordonare a Activitații privind Vaccinarea (CNCAV) impotriva Covid-19 a anunțat ca Romania se afla pe locul 3 in Uniunea Europeana in ceea ce privește procentul persoanelor care au primit deja doua doze de vaccin. Potrivit CNCAV, Romania ocupa locul 3 in UE in ceea ce privește…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitații privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) anunța ca platforma pentru programare la vaccinare a fost actualizata. Astfel, inscrierile se pot face cu cel puțin 72 de ore inainte și pentru o perioada de 20 de zile. „In baza cerințelor stabilite…

- Ziarul Unirea Peste 840.000 de romani s-au inscris pana acum la vaccinarea anti-Covid-19: Etapa a doua a debutat in forța 842.300 de persoane s-au programat pe platforma electronica pentru vaccinare, pana duminica, in cadrul etapei a doua a campaniei de imunizare, a anunțat Comitetul Național de Coordonare…