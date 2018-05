Stiri pe aceeasi tema

- Vara aceasta, peste 15.000 de tineri europeni vor primi bilete gratuite de tren pentru a calatori in cadrul Uniunii Europene, potrivit Deutsche Welle. Programul DiscoverEU incearca sa contravina sentimentului de populism si sa promoveze Europa prin garantarea unui acces mai facil la schimburile…

- Trenurile europene vor fi pline cu tineri vara aceasta, in urma planului Comisiei Europene de a oferi permise Interrail pentru 30 de zile cetatenilor care implinesc 18 ani, potrivit Deutsche Welle. Ramura executiva a UE a alocat 12 milioane de euro pentru a furniza intre 20.000 si 30.000 de permise…

- Aceasta „alta Europa", cea „a marginalilor" (persoane fara domiciliu personal, persoane aflate in strada, in adaposturi sau in centre de cazare de urgenta), reprezinta 5% din cele 220 de milioane de gospodarii europene, conform statisticilor adunate de cele doua asociatii. Numarul persoanelor fara adapost…

- Aproape 11 milioane de persoane sunt fara adapost in Europa, unde numarul celor aflati intr-o astfel de situatie a explodat in ultimii ani in unele tari, isi exprima ingrijorarea Fundatia Abbe Pierre si Federatia europeana a asociatiilor nationale pentru persoanele fara adapost (FEANTSA), intr-un studiu…

