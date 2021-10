Programul de Voluntariat al Muzeului Județean Mureș Muzeul Județean Mureș organizeaza in luna octombrie, in fiecare zi de marți, in intervalul orar 12:00-14:00, la sediul administrativ situat pe str. Maraști, nr. 8A, patru sesiuni de informare pentru cei interesați de Programul de Voluntariat al Muzeului Județean Mureș.In perioada noiembrie 2021 – ianuarie 2022, voluntarii recrutați in Programul de Voluntariat al Muzeului 2021-2022 vor putea... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

