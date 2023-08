Programul de Tabere ”ARC”, ediția 2023, a ajuns la final Cea de-a XIV-a ediție a Programului de Tabere ”ARC” se incheie azi, 24 august, la Botoșani, și va fi marcat de un moment festiv, de la care nu vor lipsi cantecele, jocul și voia buna. Programul de Tabere ”ARC”, dedicat tinerilor romani din afara granițelor țarii, a ajuns la final. Incheierea va fi marcata printr-o festivitate la care sunt așteptați sa participe reprezentanți ai Guvernului Romaniei, parlamentari, președinți ai consiliilor județene, prefecți, reprezentanți ai misiunilor diplomatice ale Romaniei in strainatate, jurnaliști și reprezentanți ai cultelor religioase recunoscute oficial… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

