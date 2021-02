Programul de slujire al IPS Teodosie si PS Visarion

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis miercuri dimineața un cod portocaliu de viscol și ninsori abundente pana la ora 21:00, care vizeaza județele Constanța și Tulcea. In cursul zilei de miercuri, 27 ianuarie, in județele Constanța și Tulcea vor fi intensificari susținute ale vantului, cu rafale de 70...80 km/h, va…

- La 17 ianuarie Biserica Ortodoxa il cinsteste pe Sfantul Cuvios Antonie cel Mare. Cu acest prilej, astazi de la ora 08.30, Ierarhul Tomisului IPS Teodosie va oficia Sfanta Liturghie la biserica "Sfantul Antonie cel Mare" din Constanta zona Galeriilor Soveja, intersectia strazilor Stefanita Voda si Dionisie…

- In jurul orei 18:00 intreaga zona afectata de avarie va beneficia de caldura si apa calda de consum.Lucrarea de avarie inregistrata pe reteaua de transport din str. Spiru Haret, in zona Medeea, a fost finalizata si a inceput incarcarea instalatiei.Reprezentantii RADET estimeaza ca in jurul orei 18:00…

- In celelalte zile, magazinele Enel vor functiona dupa programul obisnuit: de luni pana vineri, programul de functionare este intre 8:00 ndash; 16:00.Magazinele Enel din Constanta, Tulcea, Calarasi si Ialomita vor avea program modificat astfel: Joi, 31 decembrie, programul va fi 8:00 ndash; 14:00 Vineri,…

- In celelalte zile, magazinele Enel vor functiona dupa programul obisnuit: de luni pana vineri, programul de functionare este intre 8:00 ndash; 16:00.Magazinele Enel din Constanta, Tulcea, Calarasi si Ialomita vor avea program modificat astfel: Joi, 24 decembrie, programul va fi 8:00 ndash; 14:00 Vineri,…

- Accident rutier in Mihail Kogalniceanu.La data de 18 decembrie, politistii tulceni au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier in localitatea Mihail Kogalniceanu.Din primele verificari a rezultat ca un barbat de 22 de ani, din judetul Constanta, in timp ce conducea un auto pe DN22…

- 4.089.354 de romani au votat pana la ora 16.00.La nivelul judetului Constanta, 145.208 23,35 de persoane au votat pana la ora 16.00. La nivelul judetului Tulcea, 40.243 20,91 de cetateni au votat.Amintim ca, pe listele permanente de la alegerile parlamentare sunt inscrisi 18.191.396 de romani.Urnele…

- Sapte judete si Capitala sunt sub cod galben de ninsori pana luni, la ora 20:00, ca urmarea avertizarii emise de meteorologi pentru sudul Munteniei si pentru cea mai mare parte a Dobrogei. In intervalul 30 noiembrie, ora 05:00 - 30 noiembrie, ora 20:00, sunt anuntate ninsori moderate cantitativ in…