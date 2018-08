Programul de slujire al ierarhilor din sud-estul Romaniei. Unde vor fi Teodosie, Ciprian, Casian, Vincentiu si Visarion

Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Internațional Arkadia ShortFest deschide porțile celei de-a 5-a ediții maine, 15 august, in noul spațiu din cadrul Unbar (comuna Corbu, jud. Constanța). Programul include 4 zile (15 – 18 august) de proiecții de scurtmetraj și lungmetraj, expoziție de arta, dezbateri pe teme culturale și de…

- Meteorologii au prelungit codul galben de ploi torentiale pentru de 22 judete din sudul, nord-estul si sud-estul tarii, pana joi seara. Codul portocaliu pentru Tulcea si Constanta a fost mentinut pana miercuri la ora 21.00.

- În doar 7 zile, orașul Constanța se va transforma în polul distracției de la Malul Marii Negre. The Script, Armin van Buuren, Aloe Blacc, Axwell&Ingrosso, Hardwell, John Newman, Steve Angello, Steve Aoki și mulți alții vor urca pe cele 7 scene ale celui mai mare festival de pe litoralul…

- Astazi, in ziua sarbatorii Nasterii Sf. Proroc Ioan Botezatorul, inaltii ierarhi din Sud Estul Romaniei vor sluji dupa urmatorul program transmis de Basilica: Inaltpreasfintitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va face parte din soborul de preoti si va sluji cu Inaltpreasfintitul Parinte Teofan,…

- Un barbat in varsta in 43 de ani s-a inecat luni, in mare, in Eforie Nord, el fiind scos din apa inconstient, iar cadrele medicale au efectuat manevrele de resuscitare, fara succes insa. Acesta este al doilea caz de inec de pe litoral din acest an. In urma cu doua saptamani, un militar si-a pierdut…

- Astazi, in ziua Sarbatorii Pogorarii Sfantului Duh, ierarhii din Sud Estul Romaniei slujesc dupa urmatorul program comunicat de Agentia de stiri Basilica: Inaltpreasfintitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopala din Constanta. Inaltpreasfintitul Parinte Ciprian,…

- Punctele Enel din judetele Constanta, Ialomita, Calarasi si Tulcea vor fi inchise in zilele de 28 mai si 1 iunie 2018, zile libere legale.In celelalte zile, Punctele Enel vor functiona dupa programul obisnuit: de luni pana vineri, programul de functionare este de la ora 8 la ora 16.Clientii pot gasi…

- Marți, 22 mai 2018, in Aula brancoveneasca a Palatului arhiepiscopal din Buzau, a avut loc ședința de constituire a Adunarii eparhiale a Arhiepiscopiei Buzaului și Vrancei, pentru perioada 2018-2022. Intrunirea a fost prezidata de chiriarhul locului, Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop Ciprian. Lucrarile…