- Conducerea SC Administrator Imobile și Piețe SRL Targu Mureș informeaza utilizatorii parcarilor cu plata referitor la parcarea de la Sala Polivalenta ca pot achiziționa tichete de parcare de la Cafe-barul aparținand SC Marcom SRL, situat pe podul de la turbina, iar pe strada Gheorghe Marinescu se pot…

- O internauta pe nume Zsuzsanna Zsoka Magyarosi a publicat sambata, 9 aprilie, in grupul de Facebook intitulat "Ești din Dambu (Tg-Mureș) daca…", imagini susprinse de o camera de supraveghere in noaptea de 7 aprilie, in jurul orei 00.51, in zona Pieței 1848 din Targu Mureș. "Baieții acționeaza in parcarea…

- Sala Polivalenta din Targu Mureș gazduiește sambata, 9 aprilie, finalele turneului de box Centura de Aur "Nicolae Linca", eveniment organizat de federația de resort, Ministerul Sporturilor, cu susținerea Primariei municipiului Targu Mureș. Finalele se vor desfașura dupa urmatorul program: intre orele…

- Conducerea SC Administrator Imobile și Piețe SRL a informat marți, 5 aprilie, faptul ca in perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale miniabatorul de sacrificat miei din Piața Cuza Voda din Targu Mureș va fi inchis. "In piețele agroalimentare se va comercializa carne de miel in magazinele alimentare…

- Conducerea societații Romprodus SRL Targu Mureș anunța depunerea documentației la Agenția pentru Protecția Mediului Mureș, intocmita conform Ordinului nr. 1798/2007 al Ministerului Mediului și Dezvoltarii Durabile, in vederea obținerii autorizației de mediu pentru obiectivul "Hala de producție", pe…

- Conducerea societații Reichon SRL Targu Mureș a demarat, in data de 16 martie 2022, o licitație estimata la valoarea de 4.603.739 de lei, pentru achiziționare de bunuri pentru obiectivul de investiții "Stație de betoane și Reciclator betoane și ape uzate" pe un amplasament aflat pe strada Libertații…

- SC Administrator Imobile și Piețe SRL Targu Mureș scoate la licitatie publica cu strigare, in vederea inchirierii, urmatoarele spatii comerciale in pietele publice: 1. spațiu cu destinația comerț, identificat in Piața Cuza Voda, hala agroalimentara etaj, in suprafața de 41 mp (36 mp spațiu + 5 mp depozit);…

- Conducerea societații Rodmolda Prod Impex SRL Targu Mureș anunța depunerea documentației la Agenția pentru Protecția Mediului Mureș in vederea obținerii autorizației pentru obiectivul "Hale de producție" pe un amplasament situat pe strada 22 Decembrie 1989 nr. 150 din Targu Mureș. Potrivit unui comunicat,…