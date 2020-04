Programul de Paste al supermarketurilor si hipermarketurilor In contextul pandemiei de COVID-19, toate supermarketurile si hipermarketurile din Romania isi inchid portile, duminica, in prima zi de Paste. Unele le-au dat liber angajatilor si luni, iar de marti programul revine la normal.



In plus, pana vineri, 17 aprilie, programul magazinelor este prelungit.



Ziare.com trece in revista intervalul orar in care sunt deschise supermarketurile si hipermarketurile in perioada urmatoare.



Programul pentru perioada 16 aprilie 2020 - 20 aprilie 2020 al magazinelor PENNY este urmatorul:



16 aprilie 2020, 7:30 - 21:00

Sursa articol si foto: business24.ro

