Programul de la mașina de spălat durează mai mult timp decât arată inițial? Motivul este neașteptat, de fapt Cu siguranța și tu te-ai intrebat de ce minutele de pe ceasul mașinii de spalat par interminabile fața de cele din realitate. Ei bine, acest articol iți va raspunde la toate nelamuririle. Mașinile de spalat ne pacalesc? Potrivit unui expert in mașina de spalat, exista un motiv perfect pentru care numaratoarea inversa a mașinii de […] The post Programul de la mașina de spalat dureaza mai mult timp decat arata inițial? Motivul este neașteptat, de fapt appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Curațarea mașinii de spalat este o sarcina destul de importanta, peste care nu putem sa sarim. De regula, cand vine vorba de curațarea mașinii, oamenii apeleaza fie la bicarbonat sau fie la oțet. Specialiștii sunt de parere ca bicarbonatul nu ajuta, iar oțetul, folosit destul de des poate conduce la…

- Mașinile de spalat vase sunt electrocasnice indispensabile in bucatariile moderne, oferindu-ne un mod eficient și convenabil de a spala și dezinfecta vasele și ustensilele de bucatarie. Totuși, atunci cand facem o astfel de investiție, care este destul de mare, vrem sa ne asiguram ca produsul va fi…

- Mașinile de spalat sunt electrocasnice foarte utile, astfel incat au devenit indispensabile pentru gospodariile moderne. Va prezentam in continuare o serie de defecțiuni frecvente ale acestora pe care le puteți remedia singuri, fara sa fie necesar sa apelați la un service de reparații mașini de spalat…

- O gospodina dornica sa experimenteze noi modalitați de a face curațenie a pus piper negru in masina de spalat. La finalul ciclului de spalare, a observat cateva schimbari importante la articolele vestimentare pe care le-a pus in cuva aparatului electrocasnic. Afla in randurile de mai jos despre ce „truc”…

- Playtech Știri iți explica cum sa consumi mai puțin detergent la mașina de spalat. Totul se rezuma la curațarea regulata a unui singur obiect pe care il prezinta aparatul electrocasnic. De cele mai multe ori, este ignorat de gospodine. Cum sa consumi mai puțin detergent la mașina de spalat Cand vine…

- In zilele noastre, unul dintre cele mai utilizate mijloace de transport este mașina, un obiect care ne permite sa ne deplasam ușor și rapid dintr-un loc in altul. Mediul online nu duce lipsa de trucuri ce le fac posesorilor de permis viața mai ușoara. Afla, din randurile de mai jos, de ce din ce in…

- Playtech Știri iți prezinta ingredientul care scoate hainele pufoase din mașina de spalat. Il amesteci cu alte cateva produse și, la final, il pui in compartimentul destinat balsamului de rufe. Vei ramane impresionata de rezultat, daca ții cont de cateva „secrete”. Afla in randurile de mai jos cum trebuie…

- Mașinile de spalat rufe sunt un confort modern fara de care cei mai mulți dintre noi ar trai cu greu. Ele pot fi un adevarat economizor de timp și simplifica foarte mult curațarea hainelor, a lenjeriei și alte articole de spalat. Dar, exista, totuși niște reguli, iar acestea implica și recomandarile…