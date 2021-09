Stiri pe aceeasi tema

- Programul de Investitii "Anghel Saligny", din nou pe masa Executivului Foto arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (3 septembrie, ora 7:00) - Realizator: Programul de Investitii "Anghel Saligny", de la care ar fi pornit criza actuala din coalitia la guvernare, este din nou astazi…

- Ministrul remaniat al Justitiei, Stelian Ion, a afirmat joi ca premierul Florin Citu are „un respect redus fata de lege, fata de Constitutie”. Ion a ieșit intr-o conferința de presa alaturi de vicepremierul USR PLUS Dan Barna. „Din pacate, premierul Florin Citu nu este un partener loial, nu este un…

- Biroul Politic National al PNL a votat joi, 2 septembrie, in unanimintate sustinerea lui Florin Citu in functia de premier, au declarat surse politice pentru agenția News.ro. De asemenea, potrivit unei decizii luate in BPN, Guvernul va adopta vineri, intr-o ședința de executiv, Ordonanța de urgența…

- ​​Liberalii și USR-PLUS intorc pe toate fețele situația din Coaliție dupa mutarea de forța a lui Florin Cițu care l-a revocat pe ministrul Justiției, Stelian Ion. O ședința cu carțile pe fața așteptata de oamenii lui Dan Barna astazi este deocamdata sub semnul intrebarii. Deocamdata, nu este convocata…

- "Miniștrii USR-PLUS nu mai au ce cauta într-un guvern unde nu sunt respectați", susține copreședintele formațiunii, Dacian Cioloș, în contextul scandalului de la ședința Executivului, unde Florin Cîțu a introdus pe ordinea de zi suplimentara programului „Anghel Saligny”,…

- Peste zece zile, la 1 septembrie, parlamentarii se reintorc la munca. Cei mai multi au avut parte de o vacanta linistita, dincolo de fruntariile tarii. Cei mai activi, liderii, nucleul dur din fiecare partid, au ramas pe baricade. Stirile au curs garla, astfel ca opinia publica a fost alimentata din…

- Prima moțiune de cenzura depusa de PSD împotriva Guvernului codus de Florin Cîțu va fi dezbatuta și votata luni în plenul reunit al Parlamentului. Marcel Ciolacu afirma ca social-democraților le-ar mai lipsi 20 de voturi de la parlamentarii actualei coaliții pentru ca motiunea sa fie…