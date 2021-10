Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a anuntat, sambata, ca lista Guvernului si programul de guvernare au fost depuse la Parlament. El a precizat ca Programul de guvernare este centrat pe masuri de prima urgenta pentru combaterea crizei pandemice si ca este nevoie de stabilitate. “Programul de guvernare…

- Biroul Politic National al PNL a validat lista de ministri ai Guvernului Nicolae Ciuca si programul de guvernare. Vineri, BEx al PNL a aprobat propunerile de ministri facute de premierul desemnat Nicolae Ciuca. Lista de ministri si programul de guvernare vor fi depuse de premierul desemnat si de presedintele…

- Programul de guvernare si lista ministrilor din Cabinetul Nicolae Ciuca vor fi depuse, sambata, la Parlament. Mai intai, Biroul Politic National al PNL se va reuni in sedinta in format de videoconferint...

- Senatorul PSD Alfred Laurențiu a participat azi la audierea ministrului propus al Afacerilor Externe, Dan Barna, la audierile din Comisiile reunite de politica externe ale Senatului și Camerei Deputaților. El a remarcat superficialitatea și totala nepregatire in domeniu a candidatului in Guvernului…

- Audierile incep la ora 10,00 si se vor incheia in aceasta seara, dupa ora 20,00, potrivit programului adoptat de conducerea Camerei Deputatilor. Votul in plen este programat pentru maine. Premierul desemnat, Dacian Ciolos, a depus, ieri, la Parlament, lista cu ministri si programul de guvernare, care…

- Miniștrii propuși de Dacian Cioloș vor fi audiați in comisiile de specialitate. Cand va avea loc votul in Parlament Ministrii propusi de premierul desemnat Dacian Ciolos vor fi audiati, marti, in comisiile parlamentare de specialitate. Programul audierilor incepe la ora 10,00, candidatii avand la dispozitie,…

- Dacian Cioloș, premierul desemnat, a depus la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. 6 dintre cei 18 miniștri propuși au facut parte și din Cabinetul Cițu inainte sa demisioneze.

- UPDATE – Lista cu ministrii propusi in Guvernul Dacian Ciolos si programul de guvernare au fost depuse, luni, la Parlament. Conform prevederilor regulamentare, Birourile permanente urmeaza sa se intruneasca pentru a stabili data sedintei comune, la cel mult 15 zile de la primirea programului si a listei…