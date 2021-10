Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Nicolae Ciuca isi asuma, prin programul de guvernare depus sambata la Parlament, accelerarea absorbtiei fondurilor europene pe care Romania le are la dispozitie atat prin PNRR, cat si in baza exercitiului financiar 2021-2027. In acest sens, in documentul programatic sunt prevazute termene clare…

- Programul de guvernare al cabinetului Ciuca și lista miniștrilor au fost depuse sambata la Parlament de premierul desemnat. Programul cu care Nicolae Ciuca se va prezenta saptamana viitoare in fața aleșilor pentru a cere votul de incredere ”isi propune sa imbine masurile pe termen scurt pentru depasirea…

- Premierul desemnat, Nicolae Ciuca, a depus la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Ciuca spune ca „nu putem sa fim nerealiști și sa nu luam in seama calculul matematic”, dar ca votarea guvernului sau „este soluția prin care se caștiga timp pentru negocieri”. „Am depus programul de…

- Aprobarea bugetului pana la finele anului, creșterea colectarii, reforma sistemului de pensii și reforma salarizarii in sectorul public se numara printre masurile fiscale și de reforma pe care programul de guvernare al cabinetului Nicolae Ciuca le are prevazute. La capitolul masuri fiscal-bugetare,…

- Programul de guvernare si lista ministrilor din Guvernul Ciuca vor fi depuse, sambata, la Parlament. Inainte, insa, vor fi avizate de Biroul Politic National al PNL care se va reuni in sedinta, in sistem de videoconferința. Și UDMR a decis in sedinta Consiliului Permanent al Uniunii propunerile in…

- Lista Cabinetului Ciolos si programul de guvernare vor fi depuse luni la Parlament, conducerile celor doua Camere urmand sa stabileasca data sedintei in care va fi dat votul de investitura. Noul Cabinet include sase ministri care au facut parte si din Guvernul Citu

- Programul de guvernare si lista Guvernului Ciolos urmeaza sa fie aprobate duminica dupa-amiaza de conducerea USR, pentru ca luni sa fie depuse la Parlament in vederea declansarii procedurii de investire a noului Cabinet. In opinia premierului desemnat Dacian Ciolos, printre membrii Executivului ar…

