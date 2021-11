S-au implinit șapte ani de cand Klaus Iohannis a caștigat alegerile prezidențiale, in fața lui Victor Ponta, cu 54,43% din cele peste 11 milioane de voturi. Dupa șapte ani, in care a avut un mandat și aproape doi ani din al doilea, președintele Klaus Iohannis așteapta ca PNL și PSD sa se ințeleaga asupra viitoarei alianțe de guvernare. Euforia de acum șapte ani, cand milioane de romani au așteptat cu sufletul la gura rezultatul alegerilor prezidențiale, in care se confruntau forțele democratice, reprezentate de primarul Sibiului, Klaus Iohannis, și simbolul sistemului inventat de Ion Iliescu și…