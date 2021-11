Stiri pe aceeasi tema

- Salariului minim brut va ajunge la valoarea de 2.550 de lei din 1 ianuarie 2022. Vor creste si alocatiile pentru copii.Programul de guvernare depus marti in Parlament de prim ministrul desemnat Nicolae Ciuca prevede cresterea salariului minim brut la valoarea de 2.550 de lei din 1 ianuarie 2022, informeaza…

- Programul de guvernare depus marti in Parlament de prim-ministrul desemnat Nicolae Ciuca prevede o crestere pentru salariul minim brut la valoarea de 2.550 de lei din 1 ianuarie 2022. Documentul mentioneaza si limitarea duratei de aplicare a salariului minim pentru o persoana la maximum 24 de luni,…

- Pe zona muncii, programul menționeaza ceva ce se afla deja în Monitorul oficial din octombrie: salariul minim pe 2022 care e 2.550 lei. Interesant totuși e altceva, ca se dorește „limitarea duratei de aplicare a salariului minim pentru o persoana la maxim 24 de luni, timp în care angajatorul…

- Negocierile intre PNL, PSD și UDMR pe programul de guvernare in vederea formarii unei noi majoritați continua joi, cu domeniile Munca, Sanatate, Educatie, Cultura si Mediu de afaceri. Miercuri, au fost discuții in domeniul economic și justiție.

- Negocierile intre PNL, PSD și UDMR pe programul de guvernare in vederea formarii unei noi majoritați continua joi, cu domeniile Munca, Sanatate, Educatie, Cultura si Mediu de afaceri. Miercuri, au fost discuții in domeniul economic și justiție.

- Pana sa se reuneasca liderii liberali, in cadrul ședinței Biroului Politic Național, in care sa se discute și, eventual, sa se ia o decizie cu privire la strategia PNL privind noul guvern și sa stabileasca exact daca merg alaturi de PSD sau de USR, senatorul Alina Gorghiu a trecut in revista prioritațile…

- Majorarea alocațiilor copiilor, a salariului minim și a pensiilor trebuie sa se regaseasca in programul de guvernare al noului Executiv, susține președintele interimar al PSD Vrancea, deputatul Nicușor Halici. Acesta a declarat ca importante și prioritare sunt masurile ce trebuie luate pentru romani…

- Deputatul PSD Marius Budai a afirmat ca Raluca Turcan se lauda cu marirea cu 20% a alocatiilor si cu 6% a pensiilor, insa in programul de guvernare al PNL nu scrie niciaieri acest lucru. Social-democratul i-a transmis ministrului interimar al Muncii ca liberalii nu au respectat legile in vigoare…