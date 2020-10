Programul de guvernare al USR-PLUS. Cele 40 de angajamente prin care partidele lui Barna si Ciolos promit "o revolutie a bunei guvernari"

Stiri pe aceeasi tema

- Cu puțin înainte de o luna de alegeri, USR-PLUS a lansat joi programul de guvernare în care partidele conduse de Dan Barna și Dacian Cioloș își iau 40 de angajamente cu masuri concrete prin care promit „o revoluție a bunei guvernari”. „Vechile partide au eșuat.…

- Luni, 5 octombrie 2020, la sediul PNL a fost semnat protocolul de colaborare locala intre PNL și Alianța USR PLUS. Astfel, cele 3 formațiuni vor colabora in Consiliul local municipal sub denumirea Alianța pentru Ramnic in vederea aplicarii unitare a prevederilor din programele propuse in campania ce…

- Proiectele de lege pentru modificarea Legilor Justiției vor sta in dezbatere publica pana pe 31 martie 2021, a anunțat miercuri seara ministrul Justiției, Catalin Predoiu, intr-o conferința de presa. Citește aici proiectele de lege puse in dezbatere publica: Proiect de Lege privind statutul magistratilor…