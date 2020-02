Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a declarat, luni, ca noua varianta a programului de guvernare al Cabinetului Orban cuprinde masuri noi pentru o perioada limitata de timp. "In aceasta noua...

- Lista noului Guvern Orban si programul de guvernare actualizat au fost depuse, luni, la Parlament. Demersul a fost facut de liberalul Ionel Danca, cel care a transmis documentele presedintilor celor doua Camere...

- Programul de guvernare al PNL, actualizat Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a precizat luni ca programul de guvernare al PNL a fost actualizat, în sensul ca au fost scoase o mare parte dintre angajamentele asumate si deja realizate si adaugate noi masuri pe termen scurt.…

- Guvernul Orban va continua sa realizeze prioritațile din programul de guvernare și, daca PSD se incapațaneaza și blocheaza demersurile PNL, puterea va forța declanșarea alegerilor anticipate, a afirmat Ionel Danca, șeful Cancelariei premierului, miercuri seara, in direct pe B1 TV.„Cateva dintre…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Ionel Danca, a prezentat, luni seara, dupa sedinta Executivului, masurile incluse in Ordonanta de Urgenta prin care se corecteaza unele prevederi din OUG 114, dupa ce angajarea raspunderii Guvernului a ajuns la CCR. Potrivit lui Danca, printre prevederile din OUG…

- Guvernul a modificat OUG 114, pe care iși va angaja raspunderea in Parlament. Ce dispare din ordonanța care a bulversat mediul de afaceri in 2019 Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a declarat miercuri ca in sedinta de Guvern a fost adoptat proiectul privind modificarile Ordonantei de urgenta…

- Guvernul a aprobat proiectele privind bugetul pe 2020, bugetul asigurarilor de stat pe anul viitor si cel referitor la modificarea OUG 114 pe care isi va angaja raspunderea in Parlament, a anuntat miercuri seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "Prin proiectul de lege adoptat astazi…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de marti seara, proiectele de lege pentru care urmeaza sa-si asume raspunderea, a anuntat, miercuri, seful Cancelariei premierului, Ionel Danca. "Asa cum am anuntat, in sedinta de Guvern au fost propuse spre dezbatere si adoptare proiectele de lege pentru care Guvernul…