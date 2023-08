Stiri pe aceeasi tema

- Firmele pot obține pana la 500.000 de euro daca primesc studenți in practica. Cand va fi lansat programul de finanțare. Condiții Firmele care primesc studenți in practica pot beneficia de finanțari nerambursabile intre 200.000 și 500.000 de euro . Potrivit unui comunicat al Ministerului Investițiilor…

- Aproape 70 de milioane de lei vor fi disponibili pentru dotarea cu microbuze școlare verzi (electrice) a unitaților de invațamant preuniversitar și realizarea a 3 Hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale și dotarea cu echipamente IT a 26 de biblioteci din județul Buzau. Consiliul Județean Buzau…

- Astfel, Executivul a aprobat, in sedinta de joi, ordonanta pentru completarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2022 privind unele masuri necesare in vederea implementarii Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiatilor…

- Peste 8,3 milioane de lei pentru dotarea și digitalizarea a șapte unitați de invațamant din Aiud. Contractul de finanțare, semnat Șapte unitați de invațamant din municipiul Aiud urmeaza sa fie dotate cu mobilier și echipamente IT pentru digitalizarea activitaților didactice, printr-o investiție de peste…

- Liviu Cristian Negoita, primarul orasului Cernavoda a semnat contractul de finantare a obiectivului de investitii "Modernizare trotuare drum judetean DJ 223C si prelungirea acestuia n orasul Cernavoda, judetul Constanta ndash; strazile Medgidiei si Canalului" aprobat prin Programul national de investitii…

- ​Dacia testeaza Duster 3 la centrul tehnic de la Titu, productia in uzina va incepe pana la final de an, iar masina va fi lansata in primele luni din 2024. Prima generatie Duster a fost lansata in 2010, iar a doua, sapte ani mai tarziu. SUV-ul reprezinta doua treimi din productia totala de la Mioveni…

- LISTA| Școlile din ALBA care vor primi finanțare pentru dotarea claselor cu mobilier, a laboratoarelor de informatica, de științe și a cabinetelor școlare Școlile din ALBA care vor primi finanțare pentru dotarea claselor cu mobilier, a laboratoarelor de informatica, de științe și a cabinetelor școlare…

- Ministerul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat ca azi se lanseaza sesiunea de inscriere in programul Casa Verde Fotovoltaice - Ediția 2023: „vom da startul uneia dintre cele mai populare și așteptate programe de finanțare”.