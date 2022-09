Programul de finanțare nerambursabilă 2022 al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni continuă! Vin vești de la Guvern, mai exact de la Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni! Programul de finanțare nerambursabila 2022 al Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni continua. Iar vineri, 16 septembrie, a fost lansata o noua sesiune de depunere de cereri de finanțare de proiecte. Termenul-limita pentru depunerea dosarelor E important de avut in vedere faptul […] The post Programul de finanțare nerambursabila 2022 al Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni continua! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

