Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul European acuza de frauda cu fonduri europene cinci persoane din Romania, intre care un deputrat, dar si doua firme. Acestea ar fi produs un prejudiciu de 1,7 milioane de euro prin obtinerea de fonduri europene cu documente false si inexacte.”Saptamana trecuta, Parchetul European (EPPO)…

- RAJA SA, cel mai mare operator public regional din Romania in domeniul alimentarii populației cu apa potabila și al epurarii apelor uzate, continua sa implementeze proiecte de modernizare care sa aduca plusvaloare companiei dar și consumatorilor. Astfel, compania a semnat astazi, 3 mai 2023, la sediul…

- RAJA SA, cel mai mare operator public regional din Romania in domeniul alimentarii populatiei cu apa potabila si al epurarii apelor uzate, continua sa implementeze proiecte de modernizare care sa aduca un plus de valoare companiei dar si consumatorilor.Potrivit unui comunicat al SC RAJA SA, compania…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, marti, la Palatul Victoria, cu reprezentantii Asociatiei Romane a Bancilor si a subliniat, in context, ca este nevoie de instrumente financiar-bancare capabile sa vina in completarea fondurilor europene pentru cei care vor sa investeasca. Potrivit unui comunicat…

- Alba Iulia, promovata de celebrul vlogger Mircea Bravo: Videoclipul care lauda proiectele finanțate cu fonduri europene va fi filmat in aceasa vara Alba Iulia, promovata de celebrul vlogger Mircea Bravo: Videoclipul care lauda proiectele finanțate cu fonduri europene va fi filmat in aceasa vara Municipiul…

- MAI MULȚI BANI PENTRU SPITALE „Am votat in Camera Deputaților o lege importanta pentru spitalele din Romania și pentru organizațiile neguvernamentale care dezvolta proiecte in sectorul medical. Potrivit proiectului adoptat, este eliminat TVA-ul pentru proiectele de investiții in domeniul sanatații.…

- PNL continua procesul de digitalizare al tuturor entitaților publice și private din Romania, proces dinamizat in acest an cu ajutorul fondurilor europene pe care le avem la dispoziție, atat prin PNRR, cat și prin alte alocari europene. Ultimul demers de acest gen este lansarea in consultare publica…

- 12 state din Uniunea Europeana, intre ele și Romania, cer Bruxelles-ului sa ia masuri concrete pentru a impiedica firme sau țari extra-comunitare sa ocoleasca sancțiunile la care este supusa Rusia.