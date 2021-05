Stiri pe aceeasi tema

- Unii dintre noi consumam mancare in exces in perioadele de sarbatori sau grele pentru stomac, mai ales dupa perioada de post. De asemenea, consumul de alcool in cantitati mai mari decat de obicei pot cauza probleme de digestie si sanatate. Vezi și URARI DE PASTE 2021 Mesaje și FELICITARI de Invierea…

- Cura de o saptamana cu legume si fructe minutios facuta, este de mare ajutor inaintea inceperii unui tratament mai puternic.Este inutil sa incepem un tratament agresiv impotriva bolilor hepatice, sau a neoplasmelor neoperabile, atata vreme cat nu se parcurg etapele care sa ajute in identificarea anumitor…

- Stiai ca stilul de viata pe care il adopti iti poate influenta in mod direct starea fizica si pe cea psihica? Odihna, alimentatia si sportul ar trebui sa se afle intotdeauna pe lista prioritatilor tale, pentru a avea o viata cat mai buna, dar si pentru a te simti bine in propria piele. In acelasi timp,…

- Recent, Adda a dezvaluit ca se confrunta cu o afecțiune delicata , iar din acest motiv, artista a ajuns de mai multe ori pe mana medicilor. Acum, interpreta a postat un nou mesaj pe contul de socializare in care spune ce a decis sa faca orice pentru a trece peste problema. Vedeta vrea sa se vindece…

- Detoxifiere în Postul Paștelui. Alimentele de post nu sunt neaparat mai sanatoase pentru organism, daca faci alegerile gresite. Afla, în rândurile de mai jos, cum poti sa tii post si sa manânci sanatos, asigurând curațarea organismului…

- Prin eliminarea din consum, pentru o perioada, a carnii și produselor de origine animala, precum și prin renunțarea la mancare pentru o perioada, organismului i se ofera un timp de ragaz in care energia se va concentra pe regenerare si purificare. Postul Mare sau Postul Paștelui 2021 incepe pentru…

- Prin eliminarea din consum, pentru o perioada, a carnii și produselor de origine animala, precum și prin renunțarea la mancare pentru o perioada, organismului i se ofera un timp de ragaz in care energia se va concentra pe regenerare si purificare. Postul Mare sau Postul Paștelui 2021 incepe pentru…