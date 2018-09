Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Finante a imprumutat joi 463,4 milioane de lei intr-o emisiune de obligatiuni suprasubscrisa, cu scadenta in 2024 si o dobanda de 4,8% pe an. Volumul total al cererii a fost de 602 milioane lei, iar randamentul pana la maturitate aferent pretului acceptat a fost de 4,82%. Din…

- In sedinta de Guvern de joi va fi pe ordinea de zi un proiect de Hotarare privind schemele de ajutor de stat. Potrivit ministrului citat, companiile care vor sa investeasca in proiecte care sa fie realizate in regiunile mai putin dezvoltate vor putea beneficia de o schema de ajutor de stat…

- Programul “Investește in tine”, a fost votat in Parlament, el prevede acordarea de credite cu dobanda zero pentru tineri. Destinatia creditului este de a acoperi nevoile tinerilor și familiilor acestora privind educatia, sanatatea, cultura și sportul. Categoria de varsta care se incadreaza in program…

- Guvernul a aprobat joi programul „Investeste in tine”, prin care tinerii intre 16 si 26 de ani pot lua credite cu dobanda zero de pana la 40.000 de lei, iar cei intre 26 si 55 de ani pot primi un credit de pana la 35.000 de lei. Ei trebuie sa fie in sistemul de invatamant sau sa urmeze cursuri de specializare,…

- Executivul a adoptat, joi, in sedinta de Guvern, prin Ordonanta de Urgenta, programul ”Investeste in tine”, ce va oferi tinerilor care sunt la studii, fara a avea un loc de munca, acces la imprumuturi fara dobanda, garantate de stat, de pana la 40.000 de lei, pentru educatie, sanatate, sport si cultura,…

- Guvernul urmeaza sa aprobe, joi, proiectul de ordonanta de urgenta privind implementarea programului guvernamental ”Investeste in tine”. La inceputul sedintei de Guvern de saptamana trecuta, in care acest proiect a fost parcurs in a doua lectura, premierul Viorica Dancila a precizat ca beneficiarii…

- Ministrul a precizat ca ministerul are in vedere emiterea unui volum de titluri de stat pe piata interna de 48-50 miliarde lei in acest an. "In perioada 1 ianuarie – 19 iunie, ministerul a atras de pe piata interna suma de 18,6 miliarde lei, 38,8% din programul indicativ de emisiuni de titluri…

- Ministerul Finantelor a scos joi la vanzare o emisiune de obligatiuni de 500 mil. lei, cu scadenta la 4 ani si o dobanda de 4,57% pe an. La licitatie au participat sapte dealeri primari. Volumul total al cererii a fost de 714 mil. lei, din care bancile au licitat 665 milioane lei.…