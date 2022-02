Stiri pe aceeasi tema

- CFR Calatori: modificari temporare in circulația trenurilor. Se efectueaza lucrari la infrastructura feroviara din Ungaria. ”In urma solicitarii primite de la administrația feroviara ungara – MAV referitor la efectuarea unor lucrari la infrastructura feroviara din Ungaria (intre stațiile Bekecssaba…

- CFR Calatori: modificari temporare in circulația trenurilor, in martie și aprilie. Care este motivul CFR Calatori anunța modificari temporare in circulația unor trenuri internaționale, din cauza unor lucrari la infrastructura feroviara in Ungaria. Programul de circulație al trenurilor va fi modificat…

- Dupa ce ziua de ieri a fost plina de accidente, se pare ca nici astazi nu scapam de evenimente rutiere. Un accident s-a produs in urma cu aproximativ 45 de minute, pe varianta Valcele – Apahida.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In anul 2021, 14 proiecte comunitare desfașurate in județul Cluj au fost finanțate prin programul Start ONG, lansat de Kaufland Romania, implementat de asociația Act for Tomorrow, cu 73.814E. Acestea... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Administrația locala turdeana anunța ca pe strada Barbu Lautaru se schimba regulile de circulație dupa modernizare. Noile reguli au intrat deja in vigoare și fac referire la faptul ca, potrivit... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Noul Mers al trenurilor 2021-2022, care intra in vigoare din 12 decembrie, prevede circulatia zilnica, in medie, a 1.200 de trenuri operate de CFR Calatori, in functie de perioada din an, conform unui comunicat ...

- Noul Mers al trenurilor 2021-2022, care intra in vigoare din 12 decembrie, prevede circulatia zilnica, in medie, a 1.200 de trenuri operate de CFR Calatori, in functie de perioada din an, conform unui comunicat al companiei remis, marti, AGERPRES. Noul Mers al Trenurilor va fi valabil pana la data…

- Ceremonialul militar – religios organizat miercuri, 1 decembrie 2021, cu ocazia sarbatoririi Zilei Nationale a Romaniei se va desfasura incepand cu ora 12:15, la Monumentul Eroilor din fata... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!