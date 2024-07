Programul Național de Cadastru și Carte Funciara (PNCCF) prin care proprietațile sunt cadastrate gratuit pentru cetațeni, a fost etapizat și continua și in acest an. Interesant este faptul ca in Neamț doar doua comune au fost cadastrate in totalitate și acelea, paradoxal, sunt cele in care primarii au probleme cu legea. In Tarcau, Danuț Manole-Firțala este deja celebru pentru ca a fost reales in timp ce era arestat pentru luare de mita ( amanunte aici ). La Dobreni, Vasilica Crețu este in mijlocul unui scandal in care este acuzata de luare de mita, delapidare și abuz in serviciu ( amanunte aici…