- OSK Sfantu Gheorghe a terminat la egalitate cu Petrolul Ploiesti, 0-0, sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 15-a a Superligii de fotbal, ultima a turului. Sepsi OSK e neinvinsa de trei etape, in care are doua victorii si un egal. Petrolul e neinvinsa de sase etape, in care are o victorie…

- Politehnica Iasi a invins-o pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 1-0 (0-0), joi seara, pe teren propriu, intr-un meci restant din etapa a 7-a a Superligii de fotbal. Unicul gol al partidei a fost inscris de brazilianul Luis Phelipe (48), dupa o combinatie frumoasa a iesenilor. Pentru Poli a fost…

- Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe a fost invinsa in deplasare de echipa poloneza Polski Cukier AZS UMCS Lublin, cu scorul de 76-65 (24-13, 18-15, 16-17, 18-20), joi seara, in etapa a treia din Grupa A a Euroligii feminine de baschet. Campioana Romaniei, debutanta in Euroliga, a suferit a treia sa infrangere.…

- Universitatea Cluj a invins-o pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 1-0 (0-0), luni seara, pe Cluj Arena, in ultimul meci din etapa a 12-a a Superligii de fotbal. Unicul gol al partidei a fost marcat de Dan Nistor (82 – penalty), dupa ce tot el fusese faultat de Bogdan Otelita. Fiecare echipa a…

- Peste 600 de nominalizari au fost facute in decurs de o saptamana pentru gala Best of Sepsi, in cadrul careia vor fi premiati cetatenii din Sfantu Gheorghe care, prin amabilitatea, atentia, profesionalismul sau dedicarea lor, fac viata comunitatii locale mai buna si mai frumoasa. Primarul municipiului…

- In cadrul celei de a 5-a ediții a programului de participare a tinerilor Com’ON Sepsi, locuitorii din Sfantu Gheorghe pot vota pentru 10 din totalul de 47 inițiative depuse de 32 de echipe. Ideile inscrise pot fi votate pe site-ul programului pana la 12 septembrie, iar cele 25 de inițiative cu cele…

- Sepsi OSK a terminat la egalitate cu formatia norvegiana Bodoe/Glimt, 2-2 (0-1), joi seara, la Sfantu Gheorghe, in prima mansa a play-off-ului Europa Conference League la fotbal. Sepsi OSK a obtinut o remiza care o mentine in cursa de calificare, dupa ce a fost condusa de doua ori de formatia scandinava.…

- Echipa de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe s-a calificat in play-off-ul Europa Conference League dupa victoria cu 1-0 (0-0) cu FC Aktobe obtinuta joi seara, pe Stadionul Aktobe Ortalik din Aktobe, in mansa secunda a turului al treilea preliminar al competitiei. Partida a inceput in nota de dominare…