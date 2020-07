Stiri pe aceeasi tema

- Peste 60.000 de microintreprinderi "de subzistenta" - IMM-uri cu un singur actionar si fara alti angajati - nu au primit niciun ajutor in aceasta perioada de criza, a declarat, marti, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu.…

- Decizia referitoare la eventuala retragere a Germaniei din programul de achizitii de obligatiuni al Bancii Centrale Europene este la latitudinea Bancii centrale a Germaniei (Bundesbank), a declarat duminica un judecator de la Curtea Constitutionala a Germaniei, informeaza Reuters.In luna mai,…

- Vicepremierul Raluca Turcan si ministrul culturii Bogdan Gheorghiu au discutat cu participantii despre statutul artistului, al lucratorului si al operatorului cultural, dar si despre necesitatea reglementarii spatiilor creative, adaptarea instrumentelor de finantare atat la nivel central, cat si…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 10 iunie a.c., urmatoarele decrete: Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 42 2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110 2017 privind Programul de sustinere…

- Deputații dezbat luni textul moțiunii simple, depuse de 70 de aleși ai PSD, numita „ a infectat economia naționala”. Dezbaterea moțiunii simple depuse de 70 de deputați PSD este programata sa aiba loc, luni, in plenul Camerei Deputaților dupa ora 17.30. „Mai nociv decat efectele pandemiei, mai contagios…

- Curtea Constitutionala germana a cerut marti Bancii Centrale Europene sa justifice - in termen de trei luni - conformitatea vastelor cumparari de datorii ale BCE, pe care le considera ”indoielnice”, intr-o hotarare rasunatoare, cu implicatii neclare, dar care nu priveste programul de urgenta impotriva…

- Numarul fermierilor din judetul Olt care s-au inscris in programul pentru sustinerea productiei de usturoi a crescut de mai mult de trei ori in acest an fata de anul precedent, potrivit directorului adjunct al Directiei Agricole Judetene (DAJ) Olt, Ion Anuta, care a precizat ca pana acum sunt inscrisi…

- CHIȘINAU, 17 apr - Sputnik. Cabinetul de Miniștri a aprobat mai multe masuri menite sa susțina populația și businessul in contextul crizei declanșate de coronavirus. ”Proiectele pregatite de colegi astazi cuprind acele acțiuni pe care noi le-am discutat, pe care ni le-am asumat, inclusiv…