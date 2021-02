Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii de la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) au evaluat calitatea aerului din interiorul unor cladiri, în timpul sezonului rece. Cercetatorii au analizat aerul din 100 de cladiri rezidențiale reabilitate termic, din cinci orașe mari din România:…

- Peste 52.000 de candidați din categoria entry level (0-2 ani de experiența) au aplicat in luna ianuarie pentru unul dintre joburile disponibile pe eJobs.ro. Aproape 600.000 de aplicari au adunat angajatorii care au avut poziții deschise, cele mai multe CV-uri mergand catre locurile de munca din retail,…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat ca pana in 2024 vom avea fundatiile, dar nu doar fundatiile, pentru spitale regionale la Craiova, Iasi si Cluj, dar ca trebuie construite spitale si la Bucuresti, Timisoara, Brasov, Sibiu, el remarcand ca ”sunt locuri in care infrastructura spitaliceasca…

- In ziua de 02 Ianuarie 2021 la ora 05:00:50 (ora locala a Romaniei) s-a produs in BANAT, TIMIS un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.1, la adancimea de 5km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 35km E de Timisoara, 58km SE de Arad, 132km SE de Szeged, 140km NE de Belgrade,…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat, joi, ca in sedinta de Guvern se discuta mai multe proiecte de hotarare prin care se vor aloca bani din fondul de rezerva. Unul dintre actele normative prevede alocarea de fonduri pentru achizitionarea medicamentelor necesare pentru tratamentul…

- Voluntarii proiectului Doneaza sange, fii erou! din toate centrele universitare medicale din țara – Cluj-Napoca, Brașov, București, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Sibiu, Targu-Mureș și Timișoara – organizeaza o campanie naționala de donare de sange in perioada 7-11 și 14-18 decembrie in scopul…

- Voluntarii proiectului ”Doneaza sange, fii erou!” din toate centrele universitare medicale din țara – Cluj-Napoca, Brașov, București, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Sibiu, Targu-Mureș și Timișoara – anunța ca organizeaza o campanie naționala de donare de sange in perioada 7-11 și 14-18 decembrie…

- Pe 27 noiembrie, Noaptea Cercetatorilor Europeni se pregatește sa incante publicul cu știința, prin experimente trasnite, fenomene curioase, imagini din culisele cercetarii, conferinte captivante, jocuri și concursuri cu premii atragatoare. Programul este desfașurat de cercetatori, inventatori și exploratori…