- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in acest an, programul cultural-artistic dedicat Craciunului și Anului Nou, organizat de Primaria Chișinau este deosebit de ceilalți ani, deoarece pentru diminuarea riscurilor infectarii cetațenilor cu coronavurus, majoritatea acțiunilor vor putea fi urmarite…

- Mitropolia Ortodoxa Romana a celor doua Americi a lansat un program destinat educației religioase a credincioșilor și a ințelegerii in profunzime a adevarurilor de credința. Programul „Cercetandu-ți credința” va dura cel puțin un an de zile, potrivit Basilica.ro Acest proiect se adreseaza…

- Primaria Chisinau informeaza ca incepand cu joi, 5 noiembrie și pana la data de 16 noiembrie, vor fi instituite doua rute de transport public troleibuze și autobuze, pentru a asigura transportarea calatorilor din cartierul Telecentru spre zona centrala a capitalei. Decizia autoritaților privind instituirea…

- Dincolo de victoria surprinzatoare a Maiei Sandu în turul 1, putem consta ca urmatorii 3 candidați au suferit o înfrângere importanta. 1. Igor Dodon În urma cu 4 ani, Igor Dodon era votat de 680 de mii de cetațeni, iar ieri a fost votat de doar 439 de mii. Candidatul…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, considera ca sectorul serviciilor din turism a avut greu de survenit in contextul pandemiei Covid-19, in Moldova acest lucru resimțindu-se și mai puternic decat in alte parți ale țarii, avand in vedere faptul ca, in acest domeniu, zeci de mii de moldoveni iși caștiga…

- Reprezentanti ai USR PLUS au organizat, vineri, doua marsuri in centrul Capitalei pentru a le multumi bucurestenilor pentru increderea acordata la alegerile locale, potrivit Agerpres.Evenimentul a avut loc in doi timpi, in intervalele orare 9,30 - 11,00 si 17,30 - 19,00. Coloana a plecat din…

- Un pliant electoral al lui Costel Alexe, ministru al mediului și candidat la președinția Consiliului Județean Iași, conține un dezacord și un un cuvant scris greșit. Materialul electoral referitor la propunerile in domeniul culturii este intitulat: "Programul cultural a (sic!) lui Costel Alexe…

- Compania Nationala Posta Romana isi continua dezvoltarea prin deschiderea unui nou punct de lucru - Biroul de Schimb International Constanta. Acesta va asigura prelucrarea corespondentei si a coletelor internationale expediate pe cale maritima catre China si Australia si sosite din Singapore si Israel.…