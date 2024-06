Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut vineri ministrului de Finanțe, Marcel Boloș, sa iasa și sa explice modificarile care se vor face astazi in ședința de Guvern la e-Factura, e-Transport și e-TVA, in urma protestelor antreprenorilor și contabililor. ”Incepem astazi cu cel mai așteptat punct de pe ordinea…

- Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut, in sedinta de Guvern de vineri, ministrului de Interne, Catalin Predoiu sa pregateasca proiectul hotararii de guvern privind alegerile prezidentiale, el precizand ca saptamana viitoare se va stabili la care dintre cele doua date, 15 sau 29 septembrie, se va desfasura…

- Salariul minim european este mai aproape de a deveni realitate in Romania, a anuntat, joi, premierul Marcel Ciolacu. Premierul a declarat, joi, in sedinta de Guvern, ca a a fost pus in transparenta publica proiectul privind introducerea salariului minim european in Romania. ”Alegerile au trecut si revenim…

- Nicolae Ciuca, a anunțat, marti, ca PNL va avea propriul candidat la prezidentiale si urmeaza sa stabileasca in forurile de conducere ale partidului nominalizarea. Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, s-a intalnit cu liderul PSD Marcel Ciolacu, fiind prima discutie dupa alegerile locale si europarlamentare…

- Amenzile de circulație nu vor crește de la 1 iulie 2024 prin majorarea salariului minim la 3.700 de lei, a anunțat premierul Marcel Ciolacu. Acum, punctul de amenda este 165 de lei, reprezentand 5% din salariul minim. Ar fi urmat sa creasca la 185 de lei, dar, inainte de ședința de Guvern de astazi,…

- In ședința de Guvern de joi, premierul Marcel Ciolacu a dezvaluit introducerea unui nou sistem informatic avansat la Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP). Priministrul a subliniat ca sistemul se bazeaza pe o investiție de peste 130 de milioane de lei din PNRR, cu scopul de a elimina așteptarile la…

- Medicul Catalin Cirstoiu a declarat pentru Evenimentul Zilei ca nu se va retrage din cursa pentru fotoliul de primar general al Capitalei, nici daca Marcel Ciolacu ii va cere acest lucru. „Nu ma retrag. Sa nu va așteptați de la mine la așa ceva”, a spus directorul Spitalului Universitar București. „Nu…

- In urma atacului masiv pornit de Iran asupra Israelului, la Guvern a fost instituita o celula de criza. Guvernul monitorizeaza situatia in zona de conflict si se pregateste sa evacueze romanii aflati acolo. Luni, premierul va avea inca o sedinta in cadrul celulei de criza. De asemenea, Marcel Ciolacu…