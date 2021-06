Stiri pe aceeasi tema

- Cu trei luni inaintea alegerilor care vor marca incheierea celui de-al patrulea, si ultimul, mandat al cancelarului Angela Merkel, conservatorii germani si-au prezentat luni programul electoral, care exclude orice crestere de impozite, promite actiuni de combaterea a schimbarilor climatice si contracararea…

- Formațiunea conservatoare a cancelarului german Angela Merkel a castigat alegerile din Saxonia Anhalt. Partidul Crestin-Democrat a dominat bataliile electorale regionale din 1990 incoace. Crestin-democratii lui Merkel au avut cu 13,5 procente mai mult decat principalii contracandidati de la Alternativa…

- Uniunea Crestin-Democrata (CDU) si-a reinnoit luni seara sprijinul pentru Armin Laschet in lupta interna din cadrul formațiunii conservatoare pentru desemnare candidatului pentru poziția de cancelar al Germaniei care o va inlocui pe Angela Merkel care se va retrage in acest an dupa 16 ani in fruntea…

- Dreapta germana ramane mai divizata ca niciodata cu privire la desemnarea liderului care sa-i urmeze Angelei Merkel la toamna, dupa ce duminica seara nu s-a reusit identificarea unui compromis, contrar asteptarilor, transmite AFP preluat de agerpres. Concurenta interna in randul conservatorilor in…

- Cine o va succede pe Angela Merkel drept candidat pentru functia de cancelar din partea aliantei conservatoare CDU-CSU? In ianuarie, Armin Laschet a fost ales in functia de lider al CDU, partidul lui Merkel si formatiunea din care provine de obicei candidatul pentru pozitia de cancelar, avand prima…

- Armin Laschet, liderul conservator al regiunii cu populatia cea mai mare din Germania, s-a erijat luni in purtator de cuvant al landurilor pentru a apara strategia lor de lupta impotriva pandemiei, dupa criticile dure de duminica ale cancelarului Angela Merkel, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.…