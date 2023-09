Programul complet și biletele la a 6-a ediție TIFF Oradea sunt acum disponibile Atmosfera de festival incepe sa se instaleze in Oradea, orașul care peste doua saptamani va gazdui un maraton cinematografic, la cea de-a șasea ediție TIFF Oradea. Programul acestei ediții cuprinde peste 30 de titluri sonore, filme premiate in marile festivaluri internaționale, dar și un numar record de avanpremiere romanești proiectate in prezența echipelor, care vor incanta publicul oradean de toate varstele. In fiecare seara, iubitorii de muzica și film sunt invitați sa descopere in premiera cine-concertele pregatite de organizatori special pentru acest eveniment. Programul complet și biletele… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 30 septembrie – 1 octombrie va avea loc la Timișoara cea de-a XIII-a ediție a „25 de ore de teatru non-stop”, un festival al teatrelor independente organizat de Asociația Bis, in cadrul caruia spectacolele au loc fara incetare, timp de 25 de ore sau chiar mai mult , pentru care s-au pus…

- Sambata și duminica (2-3 septembrie 2023), la Limba va avea loc cea de 55-a ediție ediție a sarbatorii ”Fiii Satului”, un eveniment ce a devenit deja o tradiție, fiind organizat la inceputul lui septembrie de peste o jumatate de secol. Vor fi organizate expoziții ale copiilor de la Școala de Vara, un…

- Festivalul Mamaia 2023, unul dintre cele mai așteptate festivaluri de la malul marii. Aflați in randurile urmatoare cand se va desfașura Festivalul Mamaia, ce artiști vor urca pe scena in cele trei zile și care este prețul biletelor. Festivalul Mamaia 2023. Ediție aniversara Festivalul Național de Muzica…

- Centrul de greutate al manifestarilor organizate de Fortele Navale Romane, pentru sarbatorirea Zilei Marinei Romane, va fi marti, 15 august, la Constanta, unde marinarii militari vor prezenta, dupa o absenta de patru ani, Exercitiul demonstrativ intrunit "Fortele Navale Romane 2023", pe scena maritima…

- Festivalul-concurs de interpretare vocala a muzicii tradiționale romanești „Inimi fierbinți, in Țara de Piatra”, eveniment ajuns la cea de-a 39-a ediție, se va desfașura, duminica, 30 iulie 2023, la Abrud. In acest an, in concursul de interpretare sunt inscriși 18 concurenți din 12 județe ale țarii.…

- SEASTREET – prima ediție a festivalului internațional de teatru de strada – va avea loc la Constanța in ultimul weekend al lunii, in perioada 28 – 30 iulie. Evenimentele principale vor avea loc in Piața Ovidiu, iar paradele se vor desfașura pe traseul: bd. Tomis – traseul dintre kilometrul 0 al Constanței…

- Nu mai este mult timp pana cand David Popovici va intra in bazin și va debuta la Campionatul Mondial de Inot de la Fukuoka, Japonia. Sportivul nostru va participa in probele de 100 și 200 metri liber, acolo unde este de altfel deținatorul titlurilor mondiale.

- Festivalul internațional „Orgile cetații” o inițiativa a asociației culturale Timorgelfest, se va desfașura la Timișoara intre 28 iunie și 6 septembrie, concertele urmand sa se desfașoare in mai multe biserici ale orașului. Programul festivalului este urmatorul: 28 iunie, ora 19:30 – Domul Romano-Catolic…