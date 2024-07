Programul complet al semifinalelor de la Euro 2024

Stiri pe aceeasi tema

- Știm cele 4 naționale care au obținut calificarea in semifinalele de la Campionatul European din Germania. Spania - Franța și Olanda - Anglia sunt cele doua semifinale de la Euro 2024. Fiecare din cele 4 naționale a avut un meci extrem de complicat in sferturi. 3 dintre ele au avut nevoie de prelungiri…

- S a stabilit si ultima semifinalista la Campionatul European de fotbal din Germania.Aceasta este Olanda, care a eliminat Turcia in sferturi si va intalni Anglia in penultimul at."Portocala mecanicaldquo; a invins Turcia cu 2 1, revenind in numai sase minute de la 0 1 Au marcat De Vrij 70 , Muuml;lduuml;r…

- A doua semifinala a Campionatului European de fotbal din Germania se va stabili astazi, 6 iulie 2024, in urma ultimelor doua sferturi de finala. De la ora 19.00, la Dusseldorf, se va juca Anglia ndash; Elvetia, iar de la ora 22.00, la Berlin, a fost programata partida Olanda ndash; Turcia. Castigatoarele…

- Echipa nationala a Turciei a invins marti seara, la Leipzig, scor 2-1, echipa nationala a Austriei, in optimile Euro 2024. Turcia va infrunta echipa Tarilor de Jos in sferturile competitiei. Tabloul sferturilor la Euro 2024 este urmatorul: 5 iulie: Spania – Germania si Portugalia – Franta 6 iulie: Tarile…

- 6 naționale au obținut calificarea in „serturile” de finala de la Campionatul European din Germania. Alte 4, printre care și Romania, lupta in aceasta seara pentru un loc in topul celor mai bune 8 echipe de pe continent. Germania, Spania, Elveția, Anglia, Franța și Portugalia sunt echipele care au trecut…

- Campionatul European de fotbal din Germania a ajuns, dupa grupe, in faza optimilor de finala, care incep sambata, 29 iunie 2024. In aceasta zi, sunt programate meciurile Elvetia ndash; Italia ora 19.00, in direct la Pro TV si Germania ndash; Danemarca ora 22.00, Pro TV . In continuare, in optimi se…

- Pentru optimile de finala ale EURO 2024, mai multe echipe și-au asigurat deja calificarea. Dintre acestea, se numara Germania și Elveția din Grupa A, Spania și Italia din Grupa B, Anglia din Grupa C, precum și Olanda și Franța din Grupa D. Aceste echipe și-au asigurat locul prin performanțele remarcabile…

- Efectivele de bovine, porcine, ovine si caprine au fost in scadere in Romania, in 2023, fata de anul anterior, in timp ce numarul total de pasari s-a majorat cu 0,7%, releva datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS). Potrivit sursei citate, numarul total de bovine si efectivul…