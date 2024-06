Stiri pe aceeasi tema

- Șaisprezece echipe au reușit sa treaca de faza grupelor la Euro 2024. Printre ele se afla și Romania, care va intalni Olanda, locul 3 din grupa D. Cele șaisprezece echipe care au trecut in faza eliminatorie competiției sunt Spania, Georgia, Germania, Danemarca, Portugalia, Slovenia, Franța, Belgia.…

- Reprezentativa Romaniei va intalni Tarile de Jos in optimile de finala ale Campionatului European, conform site-ului oficial al UEFA. Tricolorii au incheiat grupa E a Campionatului European pe primul loc, iar Tarile de Jos s-au clasat pe locul trei in grupa D, in care Austria si Franta au…

- Campionatul European de fotbal incepe, vineri, in Germania. Din 14 iunie pana la 14 iulie, 24 de echipe, intre care si Romania, vor juca pentru titlul european. Campionatul European de fotbal incepe, vineri, in Germania. Din 14 iunie pana la 14 iulie, 24 de echipe, intre care si Romania, vor…

- Țanțarul-tigru, care transmite febra dengue a ajuns și in țara noastra, dupa ce a fost depistat in aproape in toata Europa. Mai precis, țanțarul-tigru a fost depistat in: Austria, Bulgaria, Croația, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Malta, Portugalia, Romania, Slovenia și Spania, potrivit ECDC.…

- Reprezentativa Romaniei este creditata cu a 20-a cota la calificarea intre primele opt echipe ale Europei. „Tricolorii” au 18,3% șanse, conform statisticienilor englezi, sub noi fiind doar Slovenia, Slovacia, Albania și Georgia. Opta le„vede” in semifinale pe Spania, Germania, Franța și Anglia, ultimele…

- Chinezii de la Great Wall Motors au venit cu planuri mari in Europa. Comercializeaza modele ca Ora 03, Wey 03 și Wey 05 in piețe ca Germania, Marea Britanie, Irlanda și Suedia, in la finalul anului trecut au anunțat ca vor sa se extinda. Mai exact, pe parcursul anului 2024, marca asiatica voia sa ajunga…

- Turneul final european dedicat tinerilor fotbalisti Under 17 va fi transmis de TVR Sport in perioada 20 mai-5 iunie 2024. De luni, 20 mai, tinerele talente ale fotbalului european din saisprezece tari. Cipru (gazda competiției), Ucraina, Cehia, Serbia, Danemarca, Austria, Țara Galilor, Croatia, Italia,…

- Program Campionatul European de Fotbal 2024! Pe 14 iunie, de maine intr-o luna va incepe mult așteptatul Campionat European de Fotbal . Unul din marile evenimente sportive ale anului de pe continent (alaturi de Jocurile Olimpice de vara de la Paris ), evenimentul UEFA organizat de Germania va ține pana…