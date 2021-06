Programul complet al meciurilor transmise de Pro TV la Campionatul European de fotbal Pro TV va transmite , incepand din 11 iunie, toate partidele de la Campionatul European de fotbal, competitie care se va desfasura in 12 orase. Printre orasele gazda se afla si Bucuresti. Pe Arena Nationala vor avea loc trei meciuri din grupa C, dar si o partida din optimile de finala. Celelalte meciuri se vor juca in: Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Dublin (Irlanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scotia), Bilbao (Spania). Iata programul meciurilor și orele partidelor meciurilor de la Pro… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a deschis o procedura de infringement in domeniul mediului și pescuitului din cauza deșeurilor. Comisia cere Romaniei și altor 12 state membre sa transpuna integral in legislația naționala noile norme ale UE privind depozitele de deșeuri. De asemenea, Comisia indeamna Romania și alte…

- Euro 2020, amânat din cauza pandemiei de coronavirus, începe vineri în Roma, pe Stadio Olimpico. Competiția se va încheia pe 11 iulie, pe Wembley, iar meciurile se vor desfașura în 11 orase de pe continent, printre care și București. Turneul final al campionatului…

- Observatorul Fotbalului, CIES, a întocmit clasamentul echipelor cu cele mai mari șanse de triumf la Euro 2020, competiție programata în intervalul 11 iunie-11 iulie.Potrivit CIES, Franța, campioana mondiala și vicecampioana europeana, este echipa cu cele mai mari șanse a ridica trofeul…

- Cand au loc meciurile de la Campionatul European de Fotbal 2020? Campionatul European de fotbal se va desfașura în aceasta vara, în perioada 11 iunie- 11 iulie 2021, într-un format cu 24 de echipe, dupa ce a fost amânat în 2020 din cauza pandemiei de coronavirus.…

- Disponibilitatea romanilor de a se muta in strainatate pentru a munci a scazut brusc, pe fondul pandemiei, in timp ce interesul acestora de a lucra de acasa pentru un angajator dintr-o alta țara este in plina ascensiune, arata un nou studiu realizat la nivel global de catre Boston Consulting Group (BCG)…

- Programul si locul de disputare ale meciurilor de la EURO 2020, dupa ce UEFA a renuntat vineri la orasele Bilbao si Dublin, aflate initial pe lista de 12 gazde ale turneului final programat in acest an intre 11 iunie si 11 iulie. Grupa A 11 iunie: Turcia - Italia (Stadionul Olimpic…

- Sport Top evenimente sportive ramase de disputat in 2021 aprilie 23, 2021 12:00 2021 este un an plin pentru fanii sportului, care vor putea urmari cele mai tari competiții. Incepand cu luna mai sunt programate astfel turnee de tenis de top, Jocurile Olimpice, EURO 2020 și multe altele. Iata…

- Lista țarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea a fost astazi, 8 aprilie, aprobata de catre autoritațile de la București. Tot printr-o decizie luata azi a fost prelungita starea de alerta…