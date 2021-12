Programul complet al mall-urilor din București de sărbători. Cum va fi orarul pe 24, 25 și 26 decembrie Programul complet al mall-urilor din București de sarbatori. Mall-urile din Capitala au publicat deja programul pentru Craciun, iar orele de funcționare sunt similare. Astfel, Plaza Romania este deschis intre orele 10.00- 22.00 pana pe 25 decembrie. Conform ultimelor indormații centrul comercial are program special de sarbatori. De Craciun și pe 1 ianuarie este inchis. Programul complet al mall-urilor din București de sarbatori. Cum va fi orarul pe 24, 25 și 26 decembrie Și București Mall din Vitan este inchis de Craciun și de 1 ianuarie. Mega Mall a anunțat programul special de sarbatori. Este… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

