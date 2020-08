Stiri pe aceeasi tema

- Garana Jazz Festival 2020 se pregatește sa dea startul celei de-a XXIV-a ediții, joi 6 august, incepand cu ora 18. „Va fi o ediție neobișnuita, pe de o parte din cauza condițiilor de desfașurare restrictive și numarului limitat de spectatori, pe de alta parte pentru ca mulți muzicieni vor canta dupa…

- Primarul Nicolae Robu declara ca nu ia in calcul impunerea purtarii maștii de protecție in aer liber pe teritoriul Timișoarei. „Nu luam in calcul sa impunem purtarea maștii in aer liber. Eu nu știu zone atat de aglomerate ca lucrul acesta sa se impuna. Eu umblu prin oraș zilnic. Și seara dupa ora 9…

- Centrul Regional de Afaceri din Timișoara al CCIAT și-a schimbat complet infațișarea. Acesta a fost complet reabilitat și este unul dintre cele mai moderne din vestul țarii. Centrul Regional de Afaceri este locul de desfașurare a numeroase evenimente de anvergura precum targuri, expoziții, congrese,…

- Datorita succesului acestui gen de reprezentatie, institutia a programat o noua serie de concerte in aer liber, tot in Copou. Astfel, vineri, 24 iulie, de la ora 20:30, în Gradina Botanica va avea loc un recital special - „Seara franceza", unde solistii Operei iesene vor interpreta arii cu specific…

- Andrei Țugui a prins in 2013, la doar 17 ani, un transfer spectaculos la AS Roma. Era considerat unul dintre cei mai talentati jucatori de la LPS Banatul, liceul sportiv din Timisoara. Cariera la Roma s-a incheiat prematur, insa, dupa ce a suferit o ruptura de sold. Andrei Țugui s-a intors in Romania,…

- Cea de-a VII-a ediție a festivalului „Ceau Cinema!”, dedicat filmului european, impreuna cu Zilele Filmului de Umor, eveniment organizat de Institutul Francez din Timișoara, se va desfașura intre 16 și 19 iulie, in aer liber, la gradina de vara Capitol, fostul cinematograf Arta și in curtea Institului…

- Filarmonica Banatul din Timisoara reia, marti, primul recital de dupa starea de urgenta pandemica, urmatorul fiind programat pentru vineri, ambele evenimente fiind organizate in Gradina de vara "Capitol" a institutiei, de la ora 20,00. "Reluam invitatiile la primele recitaluri de dupa o grea perioada…

- Teatrul National de Opera si Opereta ‘Nae Leonard’ din Galati isi reia activitatea de spectacole, duminica, in Gradina ‘Leonard’, cu un concert-spectacol de revista sugestiv intitulat ‘Cu muzica si glume, revenim in lume’, se arata intr-o informare de institutia de cultura. Potrivit sursei citate, dupa…