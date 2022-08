Stiri pe aceeasi tema

- FCSB și CFR Cluj și-au aflat programul meciurilor din grupele Conference League. Cele doua formații vor incepe faza grupelor Conference League cu meciuri in deplasare. Vicecampioana se va deplasa la Londra, pentru partida cu West Ham United, in timp ce gruparea ardeleana va debuta cu echipa Ballkani,…

- FCSB si CFR s-a calificat saptamana aceasta in grupele Conference League. Cele doua echipe romanesti vor avea primul meci in grupe pe 8 septembrie, potrivit proagora.net . FCSB va juca in grupa B cu cu West Ham United, Anderlecht si Silkeborg IF, iar CFR cu Sivasspor, Ballkani si Slavia Praga. FCSB,…

- Cristi Balaj (51 de ani), președintele de la CFR Cluj, a comentat grupa de Conference League a ardelenilor. Echipa lui Petrescu va juca impotriva celor de la Slavia Praga, Sivasspor și Ballkani. Balaj considera ca CFR are șanse la calificarea in primavara europeana și ca echipa ar trebui sa faca mai…

- Alaturi de FCSB, CFR Cluj și-a aflat astazi adversarele din Conference League. Tragerea la sorți a repartizat-o pe campioana Romaniei in Grupa G, alaturi de Slavia Praga (liderul din Cehia), Sivasspor (Turcia) și KF Ballkani din Kosovo. ...

- Vineri, 26 august, la Istanbul, a avut loc tragerea la sorți a grupelor UEFA Europa Conference League. In urne s-au aflat campioana Romaniei, CFR Cluj, și vicecampioana FCSB, ambele invingatoare joi, in play-off, in fața lui Maribor (Slovenia), respectiv Viking (Norvegia). CFR Cluj, aflata in urna a…

- CFR Cluj și FCSB au aflat care vor fi adversarele din grupele UEFA Europa Conference League, ediția 2022-2023.CFR Cluj este in grupa G și va juca alaturi de Slavia Praga (Cehia), Sivasspor (Turcia) și Ballkani (Kosovo).FCSB este in grupa B și va juca alaturi de West Ham United (Anglia), Anderlecht (Belgia)…

- FCSB și CFR Cluj și-au aflat adversarii din grupele Europa Conference League. Tragerea la sorți nu a fost deloc grozava pentru echipa lui Nicolae Dica, roș-albaștrii urmand sa infrunte formația engleza West Ham United. Cel mai dificil adversar din grupa din care face parte campioana Romaniei este Slavia…

- FCSB a avut ghinion la tragerea la sorți și a prins doi adversari extrem de puternici: West Ham United și Anderlecht. In schimb, cei de la CFR Cluj au prins o grupa mai accesibila cu Slavia Praga și Sivasspor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…